Hermana de Esteban Paredes tras la salida del delantero de Colo Colo: “Le dieron una puñalada por la espalda”

Los días de Esteban Paredes en el Estadio Monumental, llegaron a su fin. De manera inesperada, y tras salvarse del descenso, ByN tomó la decisión de no renovarle el contrato al ariete y deberá marcharse de Macul de cara al 2021.

En ello, la hermana del ariete, Solange Paredes conversó con LUN y reveló detalles de los dos días en que ocurrió todo: “él estaba botando todo lo malo, toda la energía contenida. Lo vi llorar cuando fuimos campeones, pero esta vez lo vi triste, no de emoción, de tristeza de sacarse eso que tenía guardado”, esgrimió sobre la reacción de Paredes tras el duelo ante la Universidad de Concepción.

Al día siguiente, cuando se le notifica a Paredes que no seguirá, Solange aseguró que “por whatsapp le dije ‘hermano, ¿cómo estái’? y me dijo ‘mal‘. Le digo ‘hermano, aguante. ¿Verdad que no sigues en Colo Colo?’ y me dijo ‘sí hermana‘ y me puso una carita triste“, indicó.

“Le dije que lo amaba y que siempre lo iba a apoyar (…) No quise seguir hablándole porque estaba mal y empecé a ver las redes sociales. Me puse triste por él, la forma en que lo despidieron no fue la apropiada, no se lo merece. Un día de felicidad y al otro día le tiraron la noticia. Las cosas estaban claras, en algún momento esto iba a pasar. La carrera del futbolista es corta (…) No sé quien está detrás de la decisión, pero sí le dieron una puñalada por la espalda“, agregó la hermana del goleador histórico del fútbol chileno.

Sobre como viene el futuro familiar para los Paredes, Solange comentó que “será difícil, triste ir al estadio y no ver a Esteban“. Además aprovechó de comentar cómo vivió los días en que Colo Colo estuvo cerca del descenso: “creo que envejecí como tres años. Tengo ojeras, dolor de cabeza y estómago. Después del partido con O’Higgins, las tres noches siguientes no dormí; despertaba y pensaba ‘no podemos bajar'”, cerró.