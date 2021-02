Mosa no se quiere ir de Colo-Colo: Me voy a mantener como presidente, no he pensado en renunciar

Uno de los triunfos más importantes en su historia consiguió Colo-Colo ante Universidad de Concepción, luego de derrotarlo por la cuenta mínima y sellar su permanencia en el Fútbol de Honor.

Durante la mañana del día jueves se terminó una reunión de directorio encabezada por Aníbal Mosa para poder ver quiénes seguirán en el cacique y quienes podrían llegar, además de los nombres que deberán abandonar la institución.

En conferencia de prensa, el presidente de Blanco y Negro se refirió a la posibilidad de dejar el cuadro albo, lo que descartó tajántemente. “Nadie me ha pedido la presidencia, ni formal ni informalmente. Me voy a mantener como presidente hasta que la junta de accionistas diga lo contrario. He estado dando la cara poniendo el pecho a las balas, pero si hay alguien que debería decírmelo a mí. No he pensado en renunciar. En los momentos más difícil que hemos tenido que aguantar, he tenido que estar al frente”.

Incluso expuso que todas las críticas recibidas por su gestión han sido por decisiones unánimes del directorio albo. “Entiendo que personifiquen todos los errores en la presidencia y no tengo problemas en asumir esa responsabilidad. Hoy me puse a pensar en la mañana que de las diez decisiones más importantes que se tomaron en el club. La conformación fue decisión unánime, lo de Mario Salas, unánime. El comité de crisis, unánimemente por el directorio. Nombrar a Gualberto Jara, unánimemente, el AFC a los jugadores, unánimemente por el directorio (…) Si revisamos que las más importantes fueron votadas unánimemente por todos los directores, creo que las responsabilidades son compartidas”.

El presidente de Blanco y Negro aprovechó de mandarle un mensaje al grupo opositor. “Entiendo que se me quiere colocar como la persona que llevó a Colo-Colo a esta situación, pero hay que revisar bien las decisiones fueron tomadas unánimemente”.