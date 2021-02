“Colocolito, no me hagai’ sufrir más por favor”: el conmovedor mensaje de un superamigo tras el partido frente a O’Higgins

Tras la última fecha del Campeonato Nacional 2020, Coquimbo fue el segundo equipo descendido a la Primera B, mientras que Colo-Colo deberá disputar el partido por la permanencia contra Universidad de Concepción.

El “cacique” no pudo conseguir la victoria y solo obtuvo un amargo empate que los deja al borde del descenso. Si bien, estuvo arriba en el marcador (1-0) con gol de César Fuentes al comienzo del segundo tiempo, no pudo mantener el resultado y, al último minuto del encuentro, Tomás Alarcón puso el definitivo 1-1 desde el punto penal para los rancaguinos.

Tras este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros tendrán que disputar la promoción contra el “campanil” el miércoles 17 a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

Después del pitazo final, muchos hinchas del “popular” reaccionaron de diversas formas, ya que será primera vez en la historia del club que disputarán una definición de estas características.

Pero uno de los mensajes más conmovedores al respecto, fue el de un “superamigo” colocolino que se comunicó al Whatsapp de ADN (+56977727572).

Con lágrimas, se expresó a través de Radio ADN: “Colocolito, no me hagai’ sufrir más por favor, no me hagai’ sufrir más por favor. Basta de esto, mantente en primera por favor“, pidió a través de nuestros micrófonos, generando gran identificación en miles de otros hinchas.