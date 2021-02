Gustavo Quinteros y partido de definición: “Jugar tres partidos en seis días no es justo”

Un amargo empate consiguió Colo-Colo ante O’Higgins durante esta jornada, resultado que determinó que los albos disputarán el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción.

En conferencia de prensa, el entrenador del “Cacique”, Gustavo Quinteros, lamentó la derrota y aprovechó de criticar la programación del duelo por la promoción, asegurando que no es justo jugar tantos partidos seguidos. “Jugamos un partido bueno, hicimos el gol, hicimos el segundo que fue anulado, y después el rival se arriesgó, pero no tuvimos la capacidad de mantener el balón, por eso entraron Williams Alarcón y Matías Fernández, pero no pudimos”, señaló.

“Ahora, lamentablemente, nos va a quedar la posibilidad de tener que jugar dentro de tres días nuevamente, nosotros jugamos jueves, domingo y miércoles, en seis días jugamos tres partidos. Yo creo que no está bien, porque hay ventaja contra un rival que jugó un día antes, pero de todas maneras tenemos que preparar el partido”, sostuvo el DT.

Además, volvió a reiterar que “jugar tres partidos en seis días no es justo. Pero hay gente que programa, y supongo que el club hablará con quienes programan para ver si se puede jugar un día después“.

Finalmente, se refirió al clima en el camarín del “Popular”, manifestando que hay mucha frustración. “Hay mucha frustración, porque en una jugada dudosa, un penal que no se sabe bien si está dentro o fuera del área, comparado con el penal en el partido anterior que el árbitro no lo quiso cobrar, entonces esa frustración nos pega duro”, sentenció.