Joaquín Larrivey sobre las últimas horas de Walter Montillo como futbolista profesional: “Siempre pensé que no se iba a retirar, pero es un hombre de palabra”

Este sábado, Walter Montillo pondría fin a cerca de 19 años de carrera como futbolista profesional y vestiría por última vez la camiseta de Universidad de Chile que enfrentará a Deportes Antofagasta, por la fecha final del campeonato, pero aún con la posibilidad matemática de disputar el partido por la permanencia.

Previo al duelo contra los pumas, Joaquín Larrivey tuvo palabras para la “ardilla” y cómo fue la que sería su última práctica con los azules. “Hay tanta tensión y estamos jugando tantas cosas que él mismo nos lo comentaba, lo está viviendo como un entrenamiento más, no se puede enfocar en esos sentimientos encontrados, él es la bandera de este equipo y está viviendo una situación un poco ambigua, de felicidad por ser su último partido pero a su vez de mucha responsabilidad, el disfrute seguramente va a empezar cuando estemos ganando y él sienta que van a ser sus últimos minutos como jugador profesional, pero hasta ese momento es una situación que nos tiene tan inmersos y con tanta presión, que cuesta poner el foco en otro lado. Yo lo estoy disfrutando a Walter hace mucho, siempre pensé que no se iba a retirar, pero es un hombre de palabra, ojalá pueda coronar esa responsabilidad que él siente para levantar a la U”.

Además, el delantero no quiso aventurarse sobre si la “ardilla” debería ser titular o no en el duelo frente a los nortinos. “Walter es mi amigo, lo admiro como futbolista, me parece que es un tipo extraordinario que tira para adelante el grupo dentro y fuera de la cancha, cuando sea entrenador esos tipos van a tener la bandera de mi equipo, pero no me quiero poner en el papel del entrenador ahora, porque hoy soy jugador y sería faltarle el respeto a nuestro entrenador. Es indiscutible que Walter futbolísticamente es un jugador extraordinario que nos da muchísimo a todos los que estamos cerquita de él, pero al mismo tiempo el que toma las determinaciones es el entrenador y hay que respetarlas”.

El argentino anticipó cómo será el próximo encuentro frente a Deportes Antofagasta. “Nos estamos preparando como la última final que nos queda, hoy estamos en la quinta posición, Antofagasta está ahí también, lo que significa que ha hecho un torneo similar al nuestro, me parece que va a ser un partido muy disputado, allá fue muy disputado con pocas situaciones de gol y lo terminaron ganando ellos, ojalá esta vez lo podamos destrabar, pero intuyo que va a ser un partido cerrado, porque la posición en la tabla marca que fuimos dos equipos muy similares”.

Ante la posibilidad matemática que Universidad de Chile pueda jugar el duelo por la permanencia, Larrivey confesó que no piensa en esa situación. “No se nos pasa por la cabeza otro tema que no sea ganar, sabemos que obviamente en el fútbol hay tres resultados, pero nunca visualicé ese partido de desempate, soy muy positivo, hoy dependemos de nosotros, ni siquiera me pongo a ver lo que hacen los rivales, tenemos que enfocar las fuerzas y pensar en lo que tenemos hacer nosotros y que dependemos de nosotros para no jugar ese bendito partido”.

Finalmente, el futbolista que lleva 18 goles en el campeonato, comentó el momento en que estuvo sin convertir anotaciones. “Siempre me sentí tranquilo, en el fútbol pueden pasar un montón de cosas, en ese período que no me tocó anotar, siempre mantuve la tranquilidad y supe que volvería, me mantuve la mayor parte del torneo siendo el goleador hasta que me superó Zampedri, pero siempre mantuve la misma mentalidad, tratando de mejorar, inclusive cuando hacía goles. Este período seguramente no será el último de mi carrera, ojalá que sí, pero si uno hizo ciertas cosas es porque las tiene, entonces trataré de seguir mejorando”, sentenció

El partido entre los azules y Deportes Antofagasta está programado para este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Nacional.