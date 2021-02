Justo Álvarez, presidente de la ANFA: No se ha caído aún el plan B de la selección chilena

La ANFP sigue en búsqueda de un entrenador para la selección chilena tras salida de Reinaldo Rueda a Colombia. El ente presidido por Pablo Milad no ha podido encontrar un reemplazante, fracasando en diversas negociaciones.

Ante la caída en la negociación de Matías Almeyda, el director de la selección Francis Cagigao se encuentra analizando el escenario para definir un nuevo técnico nacional.

De hecho, se encuentra trabajando junto a todo el directorio de la federación, que incluye miembros de la ANFA. En ese sentido, Justo Álvarez, presidente de la ANF conversó con ADN Deportes, aunque no quiso adelantar mucho más. “No se ha caído el plan B, no le voy a decir si es Hernán Crespo o si hay más. El plan b no le daré los nombres, pero no hay solamente una persona, hay más”.

A falta de menos dos meses de la próxima fecha clasificatoria, la “Roja” todavía no tiene entrenador, pese a los múltiples plazos y promesas que han entregado desde Quilín.