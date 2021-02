Verratti: “Le daría el balón a Neymar y Messi, yo me quedaría atrás y miraría”

El futbolista del PSG, Marco Verratti, también le dedicó múltiples elogios a Lionel Messi, tal como lo han hecho sus compañeros en el elenco francés, como Neymar y Ángel di María.

Las palabras del italiano se dan antes de la confrontación frente al Barcelona por la Champions League.

“Claro que me gustaría jugar con Messi. Le daría el balón a Neymar y Messi, yo me quedaría atrás y miraría. Sería algo maravilloso tenerlo, otro regalo que me haría el fútbol“, sostuvo Verratti.

Respecto a la llave frente a los culés, indicó: “Tenemos un respeto inmenso por una institución como el Barcelona, por todos sus jugadores y la gente que trabaja ahí. También tenemos un gran respeto por todos nuestros rivales. A diez días de la Champions League, nos tenemos que centrar antes en la Ligue 1″, añadió Verratti.