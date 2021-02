Miguel Ramírez no le cerró la puerta a la U: Me seduce, pero sería muy difícil por ser identificado con el archirrival

El entrenador de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez, ha sido uno de los buenos técnicos nacionales de los últimos años, con buenas campañas en San Luis de Quillota y en Santiago Wanderers, con quien logró el ascenso en el año 2019.

Su nombre ha rondado en los equipos grandes del fútbol chileno, aunque nunca ha terminado en algo concreto. Por esta razón, y en conversación con las Historias de Florete, de Redgol, “Cheito” no le cerró la puerta a dirigir a Universidad de Chile, aunque él mismo aseguró que sería difícil al estar identificado con Colo-Colo.

“Es difícil tomar una decisión así, pero me seduce, es un equipo grande, es un equipo apasionado, pero siendo sincero sería muy difícil por ser identificado con el equipo archirrival“, señaló.

“Como desafío a cualquier entrenador le gustaría dirigir a Universidad de Chile, pero de los que tienen poco crédito para dirigir ahí, yo sería uno de ellos“, aseguró el DT.

Ramírez tomó como ejemplo a José Luis Sierra, quien no llegó a la U por su paso en Colo-Colo. “Es algo similar a lo que le sucedió al Coto, porque indudablemente por más profesional que uno sea, va a ver gente que no esté de acuerdo, y a mi me pasó en Santiago Wanderers que hubo gente que no me quería y ex jugadores de fútbol que hablaron que yo no debía llegar porque estaba identificado con Colo Colo”, reveló.

Finalmente, Miguel Ramírez concluyó que “el profesionalismo y el trabajo está por sobre el resto y sobre todo cumplir los objetivos“.