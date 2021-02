De momento, lo gana Colo-Colo: las camisetas que lideran el “Superclásico social”

El empate sin goles en el Superclásico 188 del fútbol chileno dejó con un sabor amargo a los hinchas, más aún considerando el complicado presente que atraviesan la U y Colo-Colo.

Sin embargo, no todo es negativo, y es que las camisetas de los protagonistas de este duelo están siendo subastadas para ayudar a una fundación y, de momento, el Cacique se impone con los nombres más cotizados de la puja.

Una vez que finalizó el choque entre azules y albos aquel domingo 17 de enero, se dio inicio a la subasta de las remeras, la cual se originó por una alianza entre Adidas y la plataforma holandesa MatchWornShirt (MWS).

El dinero recolectado irá en directa ayuda para la Fundación Forge, una organización de origen suizo que implementa un programa de formación y trabajo para jóvenes de Chile y el mundo.

The SUPERCLASICO between @ColoColo and @udechile has started! 🔥

Powered by @AdidasChile2 the worn and signed shirts of both teams are now available to raise funds for the Fundación Forge 👏

