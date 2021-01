Nery Veloso y su regreso a Primera División después de cuatro años: “Quería llorar porque luché, remé y trabajé en silencio”

Fue una de las figuras del encuentro después de cuatro años. Eso fue lo que tuvo que esperar Nery Veloso para disputar minutos en Primera División tras dejar Santiago Wanderers en el 2017.

El portero de Palestino, figura del triunfo “árabe” sobre la UC, conversó con LUN y comentó como lo recibió su familia tras el encuentro: “mi señora Nicole, lloró. Ella, mis padres y mis hijos supieron por todo lo que pasé en estos cuatros años. Hubo muchos sentimientos encontrados”, partió esgrimiendo.

“Para cualquiera pudo ser un partido normal, pero para mí no. Quería llorar porque luché, remé, trabajé en silencio y en soledad hasta que se me abriera una puerta. Mi hija Antonella (9) es más grande y se da cuenta mejor de las cosas. El más chico, Facundo (4), preguntaba qué hace mi papá en la tele. Cuando llegué a verlo me dijo que yo estaba en la tele. Le tuve que explicar que juego en otro club y estoy muy feliz“, agregó el portero.

Veloso, parte del plantel que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, comentó lo que espera para las próximas semanas: “ahora soy más precavido, no vivo en el mundo de Bilz y Pap y velo por mis necesidades. Afuera del fútbol un o pasa a ser una persona normal. En Palestino firmé hasta el final de la temporada, pero mi convicción es quedarme“, cerró el campeón del fútbol chileno en el 2012 con Huachipato.