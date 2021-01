Mauricio Pinilla y crucial partido ante la U: “Mis sentimientos están con Coquimbo”

Una revitalizadora victoria obtuvo Coquimbo Unido el pasado martes, luego de derrotar a Unión Española como forastero por la cuenta mínima.

Este resultado los sacó, de momento, de la zona roja y se ilusionan con seguir trepando posiciones y no complicarse con el descenso.

En este contexto, los “Piratas” ya comienzan a preparar su próximo compromiso, donde enfrentarán a Universidad de Chile en un crucial partido.

Alguien que vivirá una especial jornada será el delantero Mauricio Pinilla, quien enfrentará al equipo de sus amores, aunque dejó claro en conversación con TNT Sports que pelearán con todo por quedarse con el triunfo.

“Todos los partidos son especiales, mis sentimientos están con Coquimbo, me han dado una alegría y una tranquilidad emocional en estos dos años, que no se compara con nada. El viernes tenemos otro partido fundamental. Estos partidos pendientes son una posibilidad y ojalá tengamos la oportunidad de pelear a la par de los demás”, señaló.

Además se refirió a su estado físico, donde aseguró estar disponible para disputar algunos minutos. “Necesitaba 12 semanas para volver y lo hice en la octava, puse mucho de mi parte pero esto es gracias al staff médico que trabajó conmigo. Yo estoy feliz de volver. Me ha tocado muy duro pero los 5 ó 10 minutos que me toquen voy a dar el máximo. Y si no me toca ni un minuto, que ganemos todos los partidos“, sentenció.

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile se jugará este viernes 29 de enero a contar de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo pendiente de la fecha 29 del Campeonato Nacional.