Exfutbolista argentino lanza dura acusación por muerte de Maradona: “Lo tenían secuestrado”

El exfutbolista argentino, Claudio “Turco” García, sorprendió al lanzar duros dardos tras la muerte de Diego Armando Maradona.

En conversación con La Nación de Argentina, comenzó diciendo que “era difícil comunicarse con él. He tenido hasta siete teléfonos de Diego y siempre se lo cambiaban. Yo creo que Diego estuvo secuestrado“.

En esa línea, añadió: “Le mandé un mensaje, después de un rato me contestaron con unas palabras que no eran de él. Me di cuenta y le pedí un audio, y siete horas más tarde me lo mandaron. Imagino que le pidieron que me lo mandara cuando lo despertaron y estaba normal”.

“Creo que a Diego le sacaron de al lado a la gente del fútbol desde que se fue (Guillermo) Coppola. Y ahí empezó a decaer. Yo creo que él no sabía que le bloqueaban los teléfonos y se lo cambiaban“, agregó.

Finalmente, sostuvo que “quiero que se sepa la verdad porque su muerte era evitable. Los autores de ese secuestro se van a saber, no estuvieron en el velorio y que no digan que Claudia (la ex esposa) no los dejaba entrar. A Maradona lo tenían todo el tiempo dormido. Algo raro hay y a la larga se va a saber”.