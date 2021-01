Sierra y la decisión de buscar técnico extranjero para “La Roja”: “Mejor que nos digan que no tenemos la capacidad”

José Luis Sierra, técnico de Palestino y exjugador histórico de la “Roja” conversó sobre el presente que atraviesa la selección chilena ante la salida de Reinaldo Rueda.

En diálogo con “Los Tenores”, el habilidoso exjugador expresó su disconformidad con la salida anticipada de Reinaldo Rueda. “En una circunstancia como la que se está viviendo, después de tres años de trabajo en la selección, sabiendo que el técnico se iba a un rival directo, no era la mejor solución. Había que sostener al entrenador, pero había que tener la convicción de sostenerlo. Si no se tenía la convicción, se hacen pocos esfuerzos“.

Ante los dichos de Pablo Milad, en el que recalcó que buscarían técnico extranjero para la “Roja”, Sierra aseguró que no comparte dicha valoración. “Yo creo en el trabajo para convencer a los jugadores. El futbol es mucho más simple. A mí me tocó experiencia con jugadores campeones del mundo. Los más grandes son los más simples y humildes para trabajar, los que tienen la mayor convicción. Me parece muy básico la verdad, mejor que nos digna que no tenemos la capacidad”.

De paso, el “Coto” valoró los dichos de Iván Zamorano, que lo candidateo para asumir la banca de Chile. “A mí me llena de orgullo. Zamorano (Iván) y Marcelo (Salas) eran los primeros en querer ganar. Me llena de orgullo que piensen así. Por el cariño que les tengo, sus palabras me llegan muy de cerca. Mi objetivo es terminar de la mejor manera con Palestino y después pensar en la próxima temporada”.