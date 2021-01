El Betis de Manuel Pellegrini buscará seguir avanzando en la Copa del Rey enfrentándose a la Real Sociedad

Durante esta jornada, el Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrentará a la Real Sociedad por los octavos de final de la Copa del Rey.

El cuadro dirigido por el “Ingeniero” llegó a esta instancia tras dejar en el camino al Sporting de Gijón, al cual derrotó por 2-0.

No obstante, los “Verdiblancos” tendrán una sensible baja, ya que Claudio Bravo no estará considerado tras sufrir una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos tres semanas.

En tanto, el conjunto vasco se metió a esta fase tras vencer al Córdoba por 2-0, y el pasado fin de semana ya se enfrentaron el Betis y la Real Sociedad por La Liga, donde empataron 2-2.

Ambas escuadras se enfrentarán a contar de las 17:00 horas, donde buscarán el triunfo para seguir avanzando en la Copa del Rey y así poder llegar a la definición del título, además de conseguir un cupo a torneos internacionales.