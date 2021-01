Matías Rodríguez y su futuro en la U: “Tengo renovación automática si juego el 60% de los partidos, y ya cumplí”

Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza en el Torneo Nacional. El elenco universitario volvió a enredar puntos tras igualar con Deportes Iquique y continúa complicándose en la parte baja de la tabla ponderada, donde marchan en la decimosexta posición y están al borde de los puestos de descenso. Matías Rodríguez, capitán de la U, ha sido uno de los más apuntados, y las especulaciones sobre su futuro consiguieron que el jugador rompiera el silencio.

En conversación con Emisora Bullanguera, el lateral de 34 años criticó que se esté dando por hecho que dejará la institución esta temporada. “No se trata de que si quiero seguir o no. Lo quiero dejar claro, porque he visto en muchísimos lugares de que no sigo en la U“, comenzó.

En esa línea, explicó que su contrato con el club se extendería de conseguir una cuota de partidos jugados en este torneo, la cual ya alcanzó. “Yo tengo renovación automática si juego el 60% de los partidos, y ya cumplí ese porcentaje. Después, si el club decide o pretende que nos sentemos a conversar, con mucho gusto lo haré, escucharé y se verá si sigo o si no”, aseguró el defensor.

Además, desaprobó cómo los medios ignoraron que ya alcanzó dicho porcentaje, situación completamente opuesta a lo que ocurrió con uno de sus compañeros que presenta el mismo tipo de acuerdo en la U. “No falta ningún detalle, ya cumplí el objetivo. La prensa siempre habla muchas cosas. Por ejemplo, cuando Joaquín (Larrivey) cumplió su porcentaje, salió en todos lados. Y yo pensé: ‘¿qué pasa, si yo también cumplí y no salió en ninguna parte?‘”, disparó.

El complejo momento que atraviesa el equipo le ha traído críticas directamente al jugador. Ante ello, confesó que los hinchas están bastante divididos en cuanto a su eventual permanencia: “Me llegan millones de mensajes, tanto positivos como negativos. Me han dicho de que si quiero a la U, debo dar un paso al costado, como también mensajes de que siga. No tengo ningún problema en llegar a algún arreglo en caso de que no me quieran para este año”.

Por otra parte, justificó su suplencia durante varios de los últimos partidos, donde ha tenido que alternar el puesto de lateral derecho con Augusto Barrios. “Uno entiende que cuando los resultados no son los esperados, el entrenador de turno buscará alternativas”, afirmó Rodríguez.

“Respeto las decisiones de los técnicos. En mi caso, lo tomo de la mejor manera. Debemos velar por el bien del equipo y entiendo que la U es más grande que todo, independiente de los nombres”, sentenció el capitán azul.

Ahora, Matías Rodríguez y la Universidad de Chile se preparan para lo que será un trascendental duelo ante Coquimbo Unido. Azules y “piratas” se verán las caras este viernes a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, partido que promete ser clave para ambos elencos en su lucha por mantenerse en Primera División.