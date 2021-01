Maripán sobre la salida de Rueda: Hace tiempo la prensa venía presionando para que pasara

Guillermo Maripán viene siendo una de las piezas claves en el AS Mónaco durante las últimas semanas, incluso convirtiendo goles en el torneo francés.

En conversación con El Mercurio, el zaguero habló sobre la salida de Reinaldo Rueda de la banca de la “Roja”. El técnico cafetalero fue uno de los que más confianza le dio al jugador en el equipo chileno.

El exUniversidad Católica aseguró que la presión ejercida por la prensa terminó agotando mentalmente al colombiano. “Me da tristeza, porque tuve una muy buena relación con él, era una gran persona y un gran entrenador. Siempre le desearé lo mejor en su vida profesional y personal. Hace mucho tiempo que la prensa venía presionando para que pasara, creo que toda persona tiene un límite”.

De todas formas, lamentó que hasta la fecha, no tengamos entrenador en la selección, pero confía que llegue alguien experimentado en los próximos días. “Claramente es un problema que todavía no tengamos entrenador ¿Quién me gustaría? Prefiero no dar nombres, pero confiamos como grupo que se tomará una buena decisión para la selección chilena”.