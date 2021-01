Jugador de Rangers mostró su cruda lesión ante Deportes Temuco: “Estaban diciendo que poco menos simulé”

El pasado domingo, Rangers de Talca firmó su pase a las semifinales de la liguilla de ascenso en la Primera B tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Temuco. Sin embargo, el partido no terminó bien para Gabriel Sandoval.

El jugador de Rangers recibió una dura falta de Claudio Zamorano, quien se fue expulsado por la infracción. El volante terminó con 12 puntos de sutura en su pierna derecha y comentó detalles de lo sucedido en el Estadio Fiscal de Talca.

En conversación con LUN, el mediocampista comentó que “subí la foto porque considero que estaban diciendo que poco menos simulé. El jugador fue al balón, pero dejó el pie arriba. Sentí la punta del pie, me corro la canillera y me dejó un corte grande. Fueron 12 puntos”.

“Mi familia está de vacaciones en Concepción y se asustaron. Pensaron que podía ser algo óseo. Mi señora y mis hijos estaban nerviosos. Este lunes fui a la clínica para ponerme la vacuna antitetánica. El rival usaba estoperoles de aluminio. Se me veía el hueso, es una zona fina de la piernas y con cualquier corte se abre mucho”, agregó Sandoval.

Sobre la lesión, el volante sostuvo que “nunca me había pasado algo así. Uno en esta carrera tiene choques, lesiones, pero no me había tocado un corte tan grande. El dolor me dudó poco, me dieron antinflamatorios y hielo. Puedo caminar tranquilo, aunque aún no me quitan los corchetes y siento tirante la canilla”, agregó.