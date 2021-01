José Pedro Fuenzalida y las constantes críticas de Nicolás Castillo en su contra: “No es algo que me preocupa”

“El capitán tiene que tener la convicción que defiende a los colores más importantes! ¡No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas! por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM!“, fue la encendida frase que hace un tiempo lanzó Nicolás Castillo contra José Pedro Fuenzalida.

Lo anterior se debió a que “Chapa” tuvo elogiosas palabras para Colo Colo y Universidad de Chile, algo que al ariete del América de México no le pareció nada bien.

En conversación con TNT Sport, el mediocampista se refirió a las contantes críticas que ha recibido por parte de Castillo.

“Traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta y de ahí no hemos vuelto a conversar. Hace un tiempo hubo cierto ruido de nuevo, pero no, no es algo que me preocupa, él tiene su opinión. Sigo muy enfocado en lo que estoy viviendo acá“.