Aseguran que el entrenador del Levante podría ser el nuevo técnico de la Roja

Durante esta jornada sonó con fuerza en nombre de Juan Manuel Lillo como el principal candidato para suceder a Reinaldo Rueda en La Roja, pero según informó TNT Sports horas más tarde, el candidato ahora sería otro: Paco López, actual DT del Levante de España.

La información fue dada a conocer conocer el periodista Daniel Arrieta en el programa Todos Somos Técnicos.

“Hubo contactos y hasta se entrevistaron con Paco López, es parte de estas alternativas que se están buscando. Hoy en Europa no está fácil buscar un entrenador aunque hay unos que le seduce”, manifestó.

En esa línea, el reportero añadió que “Juande Ramos le seduce pero no ha habido acercamientos, lo propio con alternativas con Unai Emery que no han existido contactos, Juanma Lillo y Beñat San José no son prioridad”.