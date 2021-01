Beñat San José sobre la posibilidad de dirigir a la Roja: “Nadie de la ANFP me ha llamado, yo estoy 100% concentrado en mi trabajo en Eupen”

La ANFP continúa en la búsqueda del entrenador para la Selección Chilena, entre la larga lista de nombres que han aparecido en la prensa está el de Beñat San José, quien en Chile dirigió a Deportes Antofagasta y Universidad Católica.

El actual entrenador de KAS Eupen afirmó que nadie se ha comunicado con él para asumir el mando de la Roja. “Sé que se está comentando mucho ese tema. Muchos periodistas han llamado a mis representantes. Pero voy a repetir lo que ya he dicho, a mí nadie de la ANFP me ha llamado. Sé que hay muchos rumores, pero yo estoy 100% concentrado en mi trabajo aquí en Eupen“, comenzó diciendo.

Beñat San José se sinceró y aseguró que no se visualiza saliendo del club de Bélgica. “Dirigir la Selección de Chile debe ser algo extraordinario, pero también sé como funcionan los rumores. Se me acaba el contrato en Eupen en junio 2021, pero no es un buen momento para hablar del futuro, ya que estamos con muchos partidos seguidos. De momento, no veo irme de aquí”, sentenció.

Este sábado, KAS Eupen visitará al Mechelen a las 12:15 horas. Actualmente el equipo del español está 11° con 30 puntos, a 18 unidades del líder que es Brujas.

En su momento, el presidente de la institución, Pablo Milad, había manifestado que la idea es que el nuevo entrenador de la Selección Chilena ya esté trabajando los primeros días de febrero.