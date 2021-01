“Es lamentable”: Roberto “Cóndor” Rojas alzó la voz y se refirió al mal momento de Colo-Colo

El histórico portero de Colo-Colo, Roberto “Cóndor” Rojas, se refirió al mal momento que atraviesan los albos, el cual los tiene peleando en la zona de descenso del Campeonato Nacional.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el exjugador lamentó la situación que vive el equipo y aseguró que cuando él llegó al club, también habían problemas financieros, pero que esto no impedía que dieran todo en la cancha.

“Es lamentable que Colo-Colo esté pasando su peor crisis en la historia. A veces puedes jugar mal, pero con entrega. No puede ser un equipo apático, con mentalidad débil”, señaló.

“Yo llegué a Colo-Colo en 1982. Cuando el club estaba intervenido, nosotros también teníamos problemas financieros, a nosotros nos pagaban con letras, pero nosotros nos reventamos dentro de la cancha“, afirmó el exarquero.

Además indicó que los jugadores deben tener objetivos futbolísticos por sobre objetivos monetarios. “Hoy día le deben 10 pesos o un millón y les da lo mismo y no juegan. Pero la raíz del futbolista no tiene que cambiar, eso es lo que los lleva al primer plano: tener objetivos, levantar campeonatos, lo demás es un complemento”, sostuvo.

Finalmente, Roberto Rojas aseveró que le gustaría trabajar en Colo-Colo con un proyecto a largo plazo, pero que no depende de él. “A mí siempre me gustó la idea de volver a Colo-Colo a trabajar en un proyecto a largo plazo, pero las cosas no dependen de una o dos personas, dependen de un directorio“, sentenció.