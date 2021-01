Zinedine Zidane y su continuidad en Real Madrid tras papelón en la Copa del Rey: “Pasará lo que tenga que pasar”

Desazón total en Real Madrid. El cuadro “merengue” protagonizó un verdadero papelón y quedó fuera de la Copa del Rey tras caer por 2-1 ante Alcoyano, equipo de la Segunda B del fútbol español. Ante ello, se comenzó a especular con una posible salida de Zinedine Zidane, quien manifestó que su continuidad en el banco dependerá de los directivos de la “Casa Blanca”.

En conferencia de prensa tras el partido, “Zizou​” no descartó su salida, asegurando que la decisión quedará en manos de los altos mandos del Madrid. “Cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan, pero asumo la responsabilidad y pasará lo que tenga que pasar. Estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo, los jugadores quieren ganar el partido, lo intentan, pero a veces pasan cosas diferentes. Hay que asumirlo y vamos a ver lo que pasa en estos días”, expresó.

Además, se hizo completamente responsable de lo ocurrido en el Estadio El Collao. “Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido. También hay un portero que ha hecho tres paradas y el segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado y estamos fuera”, expuso el francés.

En esa línea, valoró el trabajo de sus dirigidos, quienes buscaron constantemente quedarse con el encuentro, pero no se dio. “Los jugadores lo han dado todo en el campo. Hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol, y cuando no lo metes en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Con 1-1 fue un partido diferente y nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la copa. Había que hacer otra cosa y no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado”, afirmó.

Para finalizar, no negó que el Madrid tenía la obligación de pasar a siguiente ronda, pero le bajó el perfil a quedar fuera ante un equipo de menor categoría. “Esto es el fútbol, son cosas difíciles porque es un equipo de Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero al final no ha salido. No es una vergüenza, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Asumo la responsabilidad totalmente y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a volver locos”, sentenció el estratega.