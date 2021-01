Guillermo Maripán y su bajón futbolístico en “La Roja”: “Soy muy autocrítico, sé todo lo que hice mal”

Chile no arrancó de la mejor manera las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En sus primeros cuatro partidos, “La Roja” consiguió dos derrotas, un empate y tan solo un triunfo, quedando en la sexta posición de la tabla sudamericana.

Como era de esperarse, hubo muchas críticas a Reinaldo Rueda, quien terminó por dejar el banco chileno para asumir en Colombia. Sin embargo, no solo se apuntó al técnico, y es que algunos jugadores quedaron completamente al debe en este inicio del camino mundialista.

Es el caso de Guillermo Maripán, quien tras ausentarse por lesión en las primeras dos fechas, volvió a la titularidad ante Perú y Venezuela. Sin embargo, el defensor no estuvo bien en la zaga ante la selección “vinotinto“, siendo uno de los más criticados por el hincha y la prensa tras la dura derrota por 2-1 en Caracas.

En conversación con TNT Sports Chile, el jugador de 26 años se refirió a aquel amargo partido, donde asumió su bajo nivel en la cancha. “Personalmente, yo encuentro que fue un partido muy malo, muy mal en muchos aspectos. Desde ahí para adelante he tenido que aprender un montón, no venía jugando tampoco, venía sin ritmo. Aún así estuve ahí, con toda la actitud, toda la personalidad”, expuso.

Por otra parte, explicó que las críticas no las ve de mala manera, que son parte del juego y no le afectan en lo absoluto. “No me lo tomo muy personal tampoco. Yo sé que los periodistas tienen su opinión, siempre le dan a algunos más, a otros menos, algunos tienen sus preferidos, otros no. Entonces, en ese sentido tampoco me lo tomo personal ni dejo que todo eso que se habló me afecte”, detalló el “Memo”.

Para finalizar, aseguró estar trabajando para retomar su mejor nivel en la Selección Chilena. “Yo soy muy autocrítico, sé todo lo que hice mal, sé lo que pude haber hecho mejor, todo lo que tengo que mejorar. Eso para mí es pasado, y ahora solo me enfoco en estar tranquilo aquí en el club, hacer las cosas bien, sumar minutos, estar bien para que cuando toque el llamado a la Selección, si es que me toca ir, estar bien nuevamente y volver a las buenas actuaciones“, cerró.