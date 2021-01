“Chacho” Coudet, categórico: “Manuel Pellegrini es un padre futbolístico para mí”

Real Betis y Celta de Vigo se verán las caras por la jornada número 19 de La Liga de España. Eduardo Coudet, entrenador del cuadro celtista, habló en la previa de este encuentro, donde llenó de elogios a Manuel Pellegrini, con quien coincidió hace años en el fútbol argentino y enfrentará por primera vez como técnico.

La relación de ambos entrenadores comenzó en el año 2003, cuando Pellegrini dirigía River Plate. En ese entonces, Coudet se desempeñaba como volante, y trabajó bajo sus órdenes en el elenco millonario, donde incluso fueron campeones de Argentina en aquella temporada.

De cara al duelo entre sus equipos, Coudet no escondió su admiración por el chileno, explicando que fue parte importante al momento de convertirse en DT. “Pellegrini me ha ayudado mucho. Cuando decidí entrenar, me senté con él. Solo tengo elogios, he seguido mucho sus pasos. Es extraño tener que enfrentarnos“, confesó en conferencia de prensa.

En esa línea, aseguró que el “ingeniero” ha sido un verdadero referente dentro de su carrera. “Es como un padre futbolístico para mí. Me ha ayudado más de lo que puedan imaginar. Que le vaya bien me pone feliz“, expresó el trasandino.

Por último, se refirió al atractivo choque que tendrá a ambos estrategas al borde de la cancha. “Tenemos que ser un equipo valiente, que proponga, y seguir insistiendo en nuestra idea de juego. Betis tiene un gran equipo, que ha arrancado muy bien el año”, afirmó.

𝐑𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 🔊 Coudet: "Tenemos que ser un equipo competitivo, que proponga y valiente". Vídeo completo ▶️ https://t.co/067ZIWJtTP#RealBetisCelta #SempreCelta pic.twitter.com/aTDCVMJmWp — RC Celta (@RCCelta) January 19, 2021

El encuentro entre Real Betis y Celta de Vigo está pactado para este miércoles a las 17:00 horas de nuestro país, y se llevará a cabo en el estadio Benito Villamarín.