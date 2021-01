Carlos Garrido le dio con todo a Jimmy Martínez: No quiso rematar por miedo

Han pasado 7071 días en que Universidad de Chile no puede derrotar a Colo Colo en el Estadio Monumental, cifra que irá aumentando hasta que en el próximo torneo se vuelvan a enfrentar, si es que ambos se mantienen en primera o en rigor, deban disputarlo en la B.

Es por eso que siempre se termina recordando el 9 de septiembre de 2001, día en que los azules vencieron por última vez a sus archirrivales en el recinto de Macul por tres goles a dos.

Figura y héroe de esa jornada fue el talquino Carlos Garrido, requerido permanente tras encaminarse a veinte años de aquella jornada en la cual marcó el gol del triunfo de los universitarios. El ex volante de Audax Italiano analizó el pobre cotejo del domingo y fue claro al señalar algunos aspectos que padece la U por estos días.

En relación a la jugada desperdiciada por Jimmy Martínez y luego por Ángelo Henríquez, Garrido fue enfático en señalar que “ahí se refleja el temor y de lo que es la U hoy en día. La falta de personalidad y de carácter de algunos jugadores es notoria y se refleja en esa jugada de Jimmy Martínez que, a todas luces, no quiso rematar por miedo”.

Consultado sobre el gol convertido el 2001 y la relación con la actualidad, el retirado jugador sentenció que “Le pegué con la izquierda y menos hábil. Es cosa de tener el carácter, si no me hubiese atrevido a hacerlo no pasaba nada, pero en el juego hay que tomar decisiones y atreverse y yo la tuve”, comentó Garrido.

Finalmente sostuvo que es insólito que haya pasado tanto tiempo sin ganar en el Monumental, que se perdió una oportunidad única y lamenta que la U haya jugado a empatar y que con eso parecían conformarse, al igual que los colocolinos.

Universidad de Chile volverá a la cancha el próximo domingo a las 19:15 horas para recibir a Deportes Iquique en duelo pendiente de la fecha 23 del Torneo Nacional.