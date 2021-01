Mario Pesce tras retirarse de los medios: Nunca hay que imitar a nadie, hay que tratar de ser uno

Mario Pesce, leyenda de la radiofonía chilena anunció su retiro a los 83 años del mundo de las comunicaciones tras más de seis décadas ligado a diversas radios a lo largo del país.

El histórico locutor conversó junto a Rodrigo Sarría, miembro fundador de ADN Deportes sobre su trayectoria, sus mejores etapas a cargo del “Show de Noticias“, y sus 12 años vinculados al equipo deportivo de la 91.7.

Repasa aquí el emocionante diálogo con la inconfundible voz de “Marito”:

Un inicio sorpresivo

“A los nueve años grabé mi primer aviso comercial, nueve años tenía yo. Un aviso para la maletería Santa Lucía que me llevó un primo que era actor”.

– O sea tu vínculo con los medios era de mucho antes incluso.

“Era un vínculo muy esporádico, me acuerdo que me pagaron 50 pesos por hacer el aviso”.

– Por poner la voz.

“Por poner la voz en maleteria Santa Lucía, un negocio que desapareció hace menos de 10 años y que estaba ahí en la esquina de Lastarria con Alameda, muy antigua, muy tradicional. Y un señor que me llevó ahí fue el señor Leo Ray, un argentino que tenía a cargo la publicidad de la maletería, que como te digo me pagaron 50 pesos y yo en mi casa mi papá me daba 5 pesos todos los días domingos para ir al cine y me dieron 50, estaba loco con el billete verde de 50 pesos”.

– O sea te adelantaron 10…

“Me dieron 10 domingos seguidos”.

La radio como estilo de vida

– ¿Cómo llegas a los medios, cómo llegas a la radio?.

“Yo llegué el año 1959 a la radio Agricultura, resultó que mi hermano andaba por Centroamérica y trabajó en radio en Nicaragua. Cuando volvió, buscó pega y encontró en la radio Agricultura. La radio tenía un pequeño auditorio ahí al lado de la sociedad nacional de agricultura en Agustinas con Tenderini. Ahí nos íbamos y había media hora en que el radio controlador que llevaba la transmisión terminaba al aire y había que esperar media hora para terminar de apagar todas las máquinas, las emisiones. Entonces, nos dejaba grabada una cinta que corriera y nosotros grabábamos como si fuéramos locutores”.

– Un poco jugando a ser locutor de radio.

“Claro, traíamos las noticas que estaban botadas ya, porque se habían leído durante el día. Las noticias, los libretos y así uno se metió. Entonces, un día me dijeron ‘Oye, tú lo hací mas o menos así que podrías venir a hacer un programa el día domingo, dando el resultado de las carreras del Club Hípico, hay 5 chauchas’. Listo, vamos no más po y partía. Cada cierto tiempo me llamaban del Club Hípico, me daban el resultado y yo lo transmitía al aire. Ya después empecé a hace reemplazo los días sábado y domingo, se estilaba en esos tiempos para llegar a ser locutor”.

Llega a la oficina el Gran Mario Pesce. Viejo querido @Grillodelgol #Superamigos pic.twitter.com/00HZPlDCwf — Grillo del Gol (@Grillodelgol) October 18, 2017

– Ese es el primer programa, la primera puesta al aire con la voz de Mario Pesce el año 59 y ¿después?.

“Después ya pasé por un montón de radios, de la Agricultura yo me fui, no me fui, trabajaba en un banco y me retiré. Dejé el banco por la radio Agricultura. No me acuerdo cuánto tiempo estuve ahí y después volví al banco. Un día, llegó un señor, Mistral Coronel, gente muy antigua de la radio, de parte de Renato Deforme, que él quería ver la posibilidad de que yo fuera a transmitir noticias a la radio Balmaceda, él era el jefe de toda esa radio. Vamos a la radio Balmaceda, estando en ella me volví a retirar del banco y empecé a leer noticias a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30 leía noticias que me marcó para toda la vida. Y después tenía media hora de descanso y de 7 a 8 ya era noticiero más grande con otro locutor, éramos dos los que partíamos a las 7, pero a las 6 estaba yo solo”.

– La radio ha terminado siendo tu vida laboral, absolutamente.

“Total po, ya no me volví a meter al banco, ni me salí de ninguna parte, simplemente cambiaba de radio no más”.

– Y has pasado por tantas radios, ha evolucionado mucho las radios, los programas, el periodismo, la puesta al aire ha cambiado mucho. Si tuvieras que definir la radio para ti, ¿Qué es?.

“La radio ha sido entre difusor de música, noticias, novedades, ese entretenimiento. Al uno estar en el locutor, animador ahí entreteniendo al público, al auditor. Aquí no es como en la televisión que digamos que el locutor que está hablando va en segundo plano, es lo que se ve en la pantalla lo que más llama la atención”.

– Me estabas contando esto de cómo surge el hecho de con tu visión de ser siempre muy entretenido, de querer que la gente se entretenga para los que hacemos radio, los que trabajamos en radio entendemos que ese también tiene que ser el principal objetivo, pero ¿Cómo surge esa idea de hacer de la lectura de noticias un show, el show de noticias y de agregarle algo más a la noticia en si misma?.

“Bueno no era original mío ese tipo de programas, simplemente ya lo hacían ya en la radio Santiago, Cesar Aguilera con Armando Araya, se fue Araya y me pusieron a mi a hacer las noticias, leer las noticias en chunga con Aguilera, después se fue Cesar y volvió Armando y así hubo varios cambios. Después, volvió a irse Armando Araya, no, nos fuimos Armando Araya y yo a la radio Colo-Colo, después de 19 años en la Santiago, fuimos a la Colo-Colo y ahí también hicimos lo mismo, ya era radio crónica y después de la Colo-Colo pasamos a la radio Amistad que es la antecesora de la radio W y de ADN”.

En la que has estado 12 años y ya vamos a hablar de eso.

“Pero yo entre mis pitutos me llevaron a mí a ser locutor comercial de deportes total en radio Minería. Ahí estuve no sé cuántos años con Julio Martinez, Abraham Dueñas, estuvo Mimica, estuvo el ‘colorín’ Carcuro”.

Superclásicos y su cariño por la Universidad de Chile

– ¿Cuál es el clásico que más recuerdas de todos los que te ha tocado ver en tantas transmisiones?.

“¿De los Colo-Colo vs Universidad de Chile?, el del año 59. En la última fecha tocó Universidad de Chile contra Colo-Colo y si la U ganaba, en ese tiempo eran 2 puntos, Colo-Colo iba dos puntos arriba, empató en puntaje, ya que ganó la U. Hubo definición, entonces el que ganaba salía campeón. Ganó la U 2-1 en el comienzo del ballet azul. Un partido con Colo-Colo, un partido tradicional, clásico, el clásico del fútbol chileno y justo correspondió a la U salir campeón, goles de Ernesto Álvarez, Leonel Sánchez y el gol de Colo-Colo, Juan Soto puede haber sido que ya ni me acuerdo”.

– ¿En qué rol viste el partido?.

“En el rol de espectador, solamente como un hincha, como simpatizante”.

– ¿Y te parece a ti qué el ballet es el mejor equipo en la historia de la U?

“Sí, yo creo que si. Ya tiempo antes no existía yo y tiempo después lo vi ya trabajando, es otra cosa estar en un partido trabajando que estar viéndolo como hincha del fútbol o como hincha de algún club”.

– Bueno te preguntaba por la referencia, por la relación con el equipo de la Universidad de Chile porque sabemos que los colores van por ahí.

“Sí, por ahí cerca jajaja”.

Los nuevos tiempos y su etapa en ADN

Me gustaría saber lo que opinas, porque la radio cambió mucho, tu haces referencia del año 59 hacemos referencia del show de noticias en donde los libretos y las fuentes de noticia no eran como las de hoy, todo digital, ¿Cómo viste ese proceso, cómo has visto tú ese proceso tan radical y cómo cambió la forma de hacer radio, la fuente de noticia, el acceso a la información?.

“No creo que la radio haya cambiado mucho. Es algo instantáneo en cuanto al asunto de noticias en el momento. Nosotros estábamos metidos en el baile de que saliera con broma entre nosotros y hacer “imitaciones”, aunque no éramos Kramer para estar haciendo voces. Ha mejorado mucho en la puesta en escena, en cuanto a las máquinas”.

– 12 años en la ADN. ¿Cuál es el principal recuerdo?

“Recuerdo mi trabajo y a mis compañeros. Uno hecha de menos a los compañeros, cuando había un buen lote. Yo en ADN nunca llegué atrasado, salvo una vez, que le dijeron a alguien que me avisara que el partido se había corrido. Y resulta que sin saber me fui a trabajar y había empezado hace cinco minutos. No se notó. Antes cuando entraba a las 6 de la mañana, llegué atrasado, pero también muy poquito”.

– ¿Qué mensaje le puedes entregar a tus excompañeros?

“Que hagan lo mismo. Que lleguen su buen rato antes. Ahora no hay mucho que preparar las cosas. Siempre hay que estar ahí por cualquier novedad. Sigan igual, no cambien. No hay que tratar de imitar a nadie, solamente ser uno. Se transmite con la voz que se tiene y listo. Es lo más saludable. Agradecido del regalo y de mis excompañeros. Gracias por todo, sigan así. Escucho el programa deportivo. Nos vemos”.