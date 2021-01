Parot y agónico empate de la UC: Pusimos mucho huevo, fuimos protagonistas con dos menos

Universidad Católica consiguió un punto de oro frente a Unión Española, y es que los cruzados caían por la mínima en Santa Laura, pero Fernando Zampedri cambió la historia, y con una agónica anotación en los descuentos decretó el 1-1 final.

Tras el encuentro, Alfonso Parot destacó el trabajo realizado por el equipo, que se mantiene firme como líder del Torneo Nacional. “Me quedo con la actitud del equipo. Pusimos mucho huevo, como se dice, con dos hombres menos y fuimos protagonistas la gran parte del segundo tiempo. Cuesta con dos hombres menos ser protagonistas, que ellos no nos atacaran, fue muy valorable para nosotros”, afirmó en conversación con el CDF.

En esa línea, valoró el punto conseguido en Independencia. “Queríamos los tres puntos, pero de visita, contra uno de los rivales directos en la lucha por el campeonato. Como se dio el partido, me parece bien el punto, no nos vamos disconformes“, expuso el zaguero.

Además, el “Poncho” reveló algunas de las palabras del técnico Ariel Holan, quien pese a la adversa situación que enfrentaban, con el marcador en su contra y la expulsión de dos de sus hombres, solo pidió tranquilidad para resolver el partido. “Que no corriéramos como locos, que uno se tiende a desesperar, pero el equipo rival se empieza a replegar. Que no empezáramos a tirar pelotazos largos, posicionarnos bien, quitar la pelota limpia para poder jugar después. Así se dio, fuimos protagonistas con dos hombres menos y me quedo con eso“, detalló el lateral.

Ahora, Parot y la Universidad Católica comienzan a preparar su siguiente desafío, donde recibirán a Everton en San Carlos de Apoquindo. El duelo entre cruzados y viñamarinos se llevará a cabo el próximo martes a las 19:15 horas.