Paredes en la previa del superclásico: “Tenemos que ganar obligados, nos hacen falta los tres puntos”

Esteban Paredes, ídolo de Colo-Colo analizó la previa del superclásico del fútbol chileno, donde los albos necesitan ganar para evitar seguir complicándose con el descenso.

El capitán del cacique aseguró que están mentalizados en poder obtener la victoria, sabiendo el adverso escenario que atraviesan. “Nosotros estamos muy concentrados y motivados en ganar el partido, es super importante sumar de a tres. Es un clásico complejo, sin público, pero tenemos que estar a la altura para poder ganarlo”.

Paredes evitó especular sobre si esta será su último clásico, pero aseguró que por la condición que atraviesan en la tabla, será imperioso ganar. “Lo más importante es dejar a Colo Colo en Primera, pero hoy en día no me he puesto a pensar en cuántos clásicos me quedan. Tenemos que ganar obligados, nos hacen falta los tres puntos. Al plantel lo veo muy motivado y concentrado. No me cabe duda que vamos a salir al mil por ciento para poder lograr el triunfo”.

Ante la racha que atraviesan los azules de dos décadas sin poder ganar en el reducto albo, Paredes insistió en poder mantener dicha superioridad. “Los 20 años, tenemos que tratar de ratificarlos el día domingo con un buen juego y llevándonos los tres puntos. Es súper importante para nosotros sumar y ganar”.

Ante la posibilidad de sumar minutos en el partido, el atacante asegura que entregará su mejor versión. “Si me toca jugar voy a dar el máximo como siempre. Sabemos que el equipo viene jugando de buena forma y uno debe respetar las decisiones del cuerpo técnico con el compañero que esté mejor. Desde donde esté apoyaré”.