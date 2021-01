Johnny Herrera calentó el Superclásico: “Podría ser el partido que condena a Colo Colo al descenso”

El arquero de Everton, Johnny Herrera, adelantó lo que será el Superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile, el cual está programado para este fin de semana.

En conversación con “Todos Somos Técnicos” del CDF, el histórico portero de la “U” señaló que este es el momento que tienen los universitarios para derrotar en el Monumental a los “Albos”, y que si salen con personalidad, puede llevarse el triunfo.

“La oportunidad que tiene la U, otra como esta es difícil… Históricamente es el peor Colo Colo, nosotros terminamos en Everton muy tristes porque desaprovechamos una opción importante de golpear a Colo Colo cuando no está bien. No tienen extrema confianza, no tienen margen de hacer algo más. La U tiene que ir a buscar, salir con personalidad y de esa forma, si es así, yo creo que la U puede ganar“, manifestó.

Además agregó que es un equipo que se cae físicamente, y que este compromiso puede condenar al “Cacique” a bajar de categoría por primera vez en su historia. “Si puedo mandar un mensaje a la gente de la U, esta es la oportunidad. Con Everton vimos muy descompuesto a Colo Colo, muy desesperado. Nos ganaban 1-0 tirando pelotazos. Prácticamente no me llegaron en ninguna jugada colectiva. Colo Colo se cae físicamente, su merma es muy significativa“, indicó.

“La U tiene que ir a buscar el partido, se tiene que atrever y dejar todo. Podría ser el partido que condena a Colo Colo al descenso también. Será un clásico muy atractivo y mucho morbo. Me toca verlo de fuera, pero lo voy a disfrutar como hincha, y que mis ex compañeros rompan esa maldita racha”, sentenció Herrera.

Cabe recordar que el trascendental partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 17 de enero a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.