Johnny Herrera tiene su candidato para “La Roja”: Sebastián Beccacece debe tomar la selección

Johnny Herrera, arquero de Everton de Viña del Mar conversó sobre su presente en el cuadro ruletero, además de la complicada realidad que atraviesa Universidad de Chile y Colo-Colo.

Sin embargo, el golero también profundizó en la selección chilena, donde pudo compartir en reiteradas oportunidades con el camarín de la “Generación Dorada”. Sobre la inminente salida de Reinaldo Rueda, el ídolo de Universidad de Chile entregó su candidato.

En diálogo con CDF, Herrera expuso que el nombre ideal para reemplazar al cafetalero es Sebastián Beccacece. “Sebastián Beccacece, porque conoce el plantel, a los jugadores. Yo estuve ahí cuando hablaba y todos escuchábamos. Generaba un respeto único, a la par con Jorge Sampaoli. Si queremos estrujar lo último que le queda a esta generación que tanto sería una buena iniciativa mantener la idea de cómo se jugaba en ese minuto”.

De todas formas, lamentó la inminente salida del técnico de la “Roja”, pero lamentó que su juego no haya servido para esta camada de jugadores. “Es una excelente persona, me tocó trabajar con él y un excelente padre de grupo. Pero no había concordancia con el ADN de jugadores, esta generación es mucho más agresiva. Que tengas un técnico que no te manda para arriba todo el rato te complica”.