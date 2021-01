Hernán Caputto y situación de Walter Montillo: “Si estuviese yo, seguramente seguiría jugando”

El exentrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, analizó el presente de los “Azules” tras dejar la banca, además de referirse a la situación de Walter Montillo con el club, puesto que la “Ardilla” anunció su retiro del fútbol una vez terminado el campeonato.

En conversación con Golazo de La Cuarta, el estratega señaló que el momento que vivió con los universitarios es similar a lo que vive actualmente Colo-Colo. “Lo que pasamos es parecido a lo de Colo Colo. Pero sacamos resultados independiente del como. Este año estuvimos segundos y hasta quintos”, señaló.

Además se refirió a la situación de Walter Montillo, quien colgará los botines al final del torneo. “No comparto la forma y la manera. Es un jugador muy importante. Espero que haga un gran término de su carrera. Si estuviese yo, seguramente seguiría jugando“, aseguró.

Finalmente, tuvo palabras para el desempeño de Rafael Dudamel en la banca de la “U”, manifestando que “no podría analizar algo claro. No he visto todos los partidos. No estaba en Chile. Respeto mucho a los entrenadores (…) Los números son totalmente diferentes a los que tenía yo. No sólo son importantes, sino que datos que no se mueven. La gente que se encargó de mi salida sabe cuál debía ser el cambio y no lo veo. Espero lo mejor para Universidad de Chile en lo que queda del año“.