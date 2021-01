Presidente de Coquimbo Unido: “No sacamos nada con seguir lamentándonos o buscando culpables. Esperamos que el resultado nos favorezca”

Este jueves, desde las 21:30 horas se enfrentarán Coquimbo Unido y Defensa y Justicia en el Estadio Nacional, en un duelo que es válido por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana y será arbitrado por el venezolano Jesús Valencia.

Este partido ha tenido que enfrentar varias complicaciones, primero el cambio de localía del cuadro pirata que no podrá jugar en el Francisco Sánchez Rumoroso, ya que se invocó el artículo de la Conmebol que señala que “los estadios designados por cada club deberán estar ubicados en un eje no superior a 150 km del aeropuerto”. Además, en las últimas horas se supo que tres jugadores de Defensa y Justicia arrojaron positivo en Covid-19 y habrían cuatro contactos estrechos dentro el plantel.

El presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador, en conversación con Los Tenores, explicó cómo se les notificó que no podrían jugar en su estadio. “Han sido horas muy difíciles para nosotros, ayer al mediodía tuvimos que organizar un partido en Santiago, había que armar un espectáculo de semifinal de la Copa Sudamericana con todos los protocolos que este requiere. Hay que enfrentar los problemas y sacarlos adelante, independiente de lo que hayamos sentido ante esta injusta medida que optó la Conmebol, no nos queda más que sacar la fuerza y el coraje para salir adelante en este desafío, para nosotros nada ha sido fácil, los jugadores y el cuerpo técnico están muy motivados. Esperamos que el resultado nos favorezca“, comenzó diciendo.

“Nos informaron ayer en la medianoche, me llamó el presidente de la ANFP para ponerme al tanto y me ratificó que iba a solucionar el problema que no era la llegada sino la vuelta, ya que querían irse directo a Buenos Aires y necesitaban un decreto, esa era una decisión que tenía que tomar la autoridad chilena y no se consiguió. Nos dieron plazo hasta las 16 horas para asignar un estadio en Santiago para jugar el partido hoy a las 21:30 horas, hubo un apoyo importante de la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que se comunicó conmigo y mostró toda la disposición para jugar en el Nacional”, explicó el dirigente del cuadro pirata.

Contador también se mostró molesto por las determinaciones de la Conmebol. “No sacamos nada con seguir lamentándonos o buscando culpables, es parte de esta actividad. Es lamentable, estaba convencido que esto se había sacado del fútbol sudamericano. No resiste ningún análisis, porque en muchas partes del mundo usted llega a un aeropuerto principal y después va a cualquier lado, se puede hacer una escala. Aquí hay favorecidos y perjudicados, nosotros estamos perjudicados deportivamente y económicamente, hay muchas cosas que pudieron haber hecho con tiempo, pero con 24 horas hemos sido afectados porque vamos a tener gastos que no teníamos considerados. Somos hijos del rigor, los coquimbanos estamos acostumbrados a ir contra la adversidad“.

Finalmente, el presidente de Coquimbo Unido explicó cómo les ha afectado participar en la Copa Sudamericana en el torneo nacional. “El acotado fixture nos afectó deportivamente, tuvimos que ir a Venezuela, a Perú, Colombia con condiciones difíciles, eso sin duda que ha afectado el rendimiento del equipo. Los muchachos por mucho que se preparan les afecta físicamente, porque no están teniendo los descansos que necesitan y eso nos pasó la cuenta, la hemos asumido, hemos tenido lesionados, esperamos poder enfrentarlo con fuerza y con ganas. Esperamos revertir la situación, porque el plantel tiene las condiciones físicas y técnicas. Tenemos confianza que vamos a salir adelante con el campeonato nacional“, sentenció.