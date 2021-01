Conmebol liberó los audios del VAR del polémico penal no cobrado por Roberto Tobar en el partido entre Boca Juniors y Santos 

Boca Juniors empató sin goles ante Santos en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, duelo que fue arbitrado por el chileno Roberto Tobar, que fue duramente criticado por un supuesto penal para Santos de Carlos Izquierdoz sobre Marinho en el minuto 74 en la Bombonera.

La determinación del réferi nacional de no sancionar la falta fue apoyada por el VAR que estuvo a cargo del paraguayo Juan Benítez, así se pudo escuchar en los audios liberados por la Conmebol donde le avisan que el futbolista brasileño “se deja caer” y que es “un roce del fútbol”.

Después del partido, Santos anunció en sus redes sociales que presentará una queja formal a través de una carta a la Confederación sudamericana de fútbol por la mala utilización de esta herramienta.

COMUNICADO: Santos enviará ofício à Conmebol sobre atuação do VAR no jogo na Argentina.

O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. pic.twitter.com/EJwSQZda2e

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021