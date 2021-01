Roberto Tobar fue protagonista del empate sin goles entre Boca y Santos por las semis de Copa Libertadores

En el segundo partido de las semifinales de Copa Libertadores, Boca Juniors de Argentina y Santos de Brasil empataron sin goles en el Estadio La Bombonera, encuentro donde el juez chileno Roberto Tobar fue protagonista.

Tras un partido sin muchas llegadas a los arcos, en el minuto 75 del encuentro, Marinho entró al área de Boca y fue claramente derribado por Carlos Izquierdoz. Todo el plantel brasileño reclamó, pero Tobar nada sancionó.

“Para el árbitro Roberto Tobar la infracción no existió, aunque el chileno no reanudó el juego hasta que el VAR, a cargo del paraguayo Juan Benítez, revisó la acción, que dejó muchas dudas. Buscaron de un ángulo, chequearon por el otro… y nada. No encontraron ninguna toma que ayude a Tobar a cambiar su falló. De hecho, ni siquiera fue a verlo. Pero Izquierdoz lo volteó mal y Boca zafó del penal”, escribió Olé.

La revancha se jugará el próximo miércoles 13 de enero en Estadio Urbano Caldeira de Sao Paulo, donde quien gane, avanzara a la gran final del torneo y enfrentará al ganador de la llave entre River y Palmeiras que tiene ventaja para el “verdao”.