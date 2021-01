Rafael Dudamel por la caída de la U: “Hoy no hemos hecho un buen partido, esa es la verdad”

Este miércoles por la noche, Universidad de Chile sumó una nueva derrota, esta vez ante O’Higgins de Rancagua, encuentro donde los azules mostraron un paupérrimo nivel futbolístico que los tiene complicados con el tema del descenso en la tabla ponderada.

En ello, el entrenador de los universitarios, Rafael Dudamel comentó lo sucedido en Ñuñoa: “entramos no con los niveles de atención adecuados y eso llevó a que recibiéramos un gol muy temprano, con el que al final terminamos perdiendo el partido. Nos faltó un poco más de picardía, de atención para esa jugada”, comentó en conferencia de prensa.

“Faltándonos mayor acercamiento al área rival, tuvimos las oportunidades y cuando no fue el arquero fue el travesaño el que nos privó del gol. Hoy no hemos hecho un buen partido, esa es la verdad. Cuando elevamos el ritmo, la intensidad, pudimos tener una que otra chance. Estoy convencido de que podemos hacer mucho más, que lo podemos hacer mucho mejor”, agregó Dudamel.

Ante la consulta de ADN Deportes respecto a un posible descenso, Dudamel fue tajante: “es un escenario que no me planteo porque estoy convencido de que no será la opción que vamos a tener, no nos pasa por la mente ese escenario“, sostuvo.

“Ateniendo el tema de la tabla ponderada, nos visualizamos terminando libre de esa circunstancia, de perder la categoría y trabajamos todos los días con la convicción de poder terminar en copas internacionales“, cerró el adiestrador “llanero”.