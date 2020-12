Más problemas en el Monumental: Clubes estudian solicitar que se le quiten puntos a Colo-Colo

Le sigue lloviendo sobre mojado a Colo-Colo. El pasado miércoles se conoció que algunos clubes, entre los que se encuentran los “Albos”, estarían cancelando multas asociadas al incumplimiento de protocolos sanitarios en cuotas, algo que se contrapone a lo expuesto por los estatutos de la ANFP.

Según el artículo 46, “se deberá disponer que los clubes sancionados deberán cumplir la sentencia dentro del plazo de 15 días contado desde que haya quedado ejecutoriada”.

“Bajo sanción de perder tres puntos en las competencias que organice la Asociación, por cada semana que mantenga el incumplimiento”, agrega lo expuesto.

Por esta razón, y según informa El Mercurio, algunos clubes comprometidos con el descenso pedirían la resta de puntos al “Cacique” puesto que “contraviene las normas” establecidas por la ANFP. “Pedimos explicaciones a la ANFP y no hubo respuestas claras”, señaló un club para el mencionado medio.

Mientras que el vicepresidente de Huachipato, Victoriano Cerda, ironizó con el hecho en redes sociales y manifestó que espera que la situación no haya ocurrido. “Mejor hacerla corta. Que el Directorio de la ANFP otorgue cuotas para el pago de una multa impuesta por el Tribunal de Disciplina es como si ese Tribunal suspendiera a un jugador y el Directorio estableciera que la sanción se cumpla en diferido. No se puede. Ojalá no haya pasado”, sentenció.