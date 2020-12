Pablo Pozo sobre la polémica de la fecha: Para mí, es penal a favor de la UC

La polémica del fin de semana se centra en el empate entre Audax Italiano y Universidad Católica: Edson Puch cayó en el área tras un contacto de Manuel Fernández, pero ni el VAR ni el árbitro Ángelo Hermosilla estimaron que fuera penal. Segundos después, Montecinos marcó el 2-1 parcial para los itálicos.

La controversial jugada ha generado diferentes reacciones, y ahora fue el turno de Pablo Pozo. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el exárbitro FIFA analizó la jugada, asegurando que sí existió la falta sobre el atacante de la UC.

“Para mí es penal. Hay un golpe que hace caer a Puch. Creo que magnifica la jugada, pero el penal sí existe. El pecado está en no revisar el VAR. Independiente de que estaban los cuatro (árbitros) de acuerdo, una jugada así de importante, donde se genera una contra y un gol, hay que revisarla. Se anulará o no el gol, pero se revisa”, sostuvo.

Además, afirmó que el VAR no se está utilizando de la mejor manera, e incluso existen diferencias al momento de aplicarlo en cada encuentro. “Los procedimientos deben ser los mismos en todos los partidos, más allá de las facultades”, criticó.

Por otra parte, no cree que se buscara favorecer a los cruzados durante el compromiso. “No me atrevo a decir que un árbitro entra predispuesto a perjudicar a un equipo. Solo hay errores, árbitros jóvenes que están intentando desarrollarse”, explicó Pozo.

En esa línea, añadió que “la infracción que genera el tiro libre para la UC, que termina en su primer gol, tampoco fue falta. Los árbitros dan y quitan”.

“Lo que no comparto es que el VAR no se aplique de la misma manera en cada partido. Lo que entiendo es que para ninguno de los que revisaron en su momento fue penal, lo que se ajusta al protocolo. Pero yo creo que más allá de eso, en instancias tan decidoras como cuando no se cobra penal y luego sale un gol, no cuesta nada revisar la jugada”, recalcó.

Además, hizo un llamado a la Comisión de Árbitros: “Quedan partidos trascendentales, deben prepararse de la mejor manera para esto”.