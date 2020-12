Miguel Ángel Gamboa y la derrota de la “U” ante Cobresal: “Es el peor partido que he visto en 22 años”

Miguel Ángel Gamboa, exfutbolista y mundialista chileno en España 82’ conversó con el programa Los Tenores de Radio ADN sobre los últimos acontecimientos del fútbol nacional.

Gamboa, quien jugó en la Universidad de Chile en las temporadas 81’ y 82’, se refirió tajantemente al rendimiento del cuadro azul en la derrota de ayer frente a Cobresal. “Es el peor partido que he visto en 22 años, se pudo haber comido ocho goles fácilmente. El segundo gol que le hacen a la “U” es de barrio, hay una desprolijidad terrible en la marca”, afirmó el expuntero izquierdo.

Con respecto a la llegada de Rafael Dudamel a la banca de Universidad de Chile, Gamboa criticó que no ha habido un cambio. “La “U” hace un tiempo largo pierde doscientos pases por partido y eso sigue igual. Le cuesta salir desde atrás, primero miran el pase hacia atrás que adelante”, agregó el ex azul.

Gamboa también reprobó las últimas actuaciones del atacante Joaquín Larrivey. “Es penoso su juego, está solo en punta y un jugador en esa posición que no tiene gran técnica la tiene muy complicada. Él es un gran goleador, no un gran delantero”, opinó Gamboa.

Por otro lado, el exjugador comentó el complejo momento que está viviendo Colo-Colo y la posibilidad de que desciendan a final de temporada. “Para mí sería terrible que desciendan. A nivel de equipo es superior a varios planteles, pero sí puede bajar”, respondió el jugador que también vistió la camiseta alba en el año 74’ y 75’.

Además, Gamboa analizó las declaraciones de Harold Mayne Nicholls en el programa Más que Fútbol de Directv Sports, en el que sostuvo que “no sería el fin del mundo” que Colo-Colo baje de categoría. “¿Qué necesidad tiene Harold de decir eso? En todas partes del mundo tienes que ser políticamente correcto, aunque estés mintiendo, sino te matan por todos lados”, manifestó Gamboa.

El exfutbolista habló también del bullado tema de los arbitrajes en el campeonato y afirmó que está de acuerdo con el uso del VAR en el juego. “Creo mucho en el VAR, a mí me gusta. Me gusta porque siempre he confiado muy poco en los árbitros”, explicó el exseleccionado nacional.

En cuanto a la inminente salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena, Gamboa sostuvo que el técnico colombiano no dio resultados. “Nunca me gustó mucho su fútbol. Yo quedé muy metido con lo que hicieron Bielsa y Sampaoli, ese es el fútbol que nos llevó a lograr cosas”, concluyó.