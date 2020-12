Jorge Segovia sobre las palabras de Mayne-Nicholls: “Me sorprendió de una persona que se ha dedicado a dar lecciones a los demás cuando tendría mucho más que callar”

La polémica sigue encendida. Harold Mayne-Nicholls relativizó un posible descenso de Colo Colo y la lluvia de críticas que le cayeron no se hicieron esperar, desde todas las esferas sociales y futbolísticas.

En ello, el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, conversó con ADN Deportes y volvió a cuestionar los dichos del exmandamás del fútbol chileno: “yo con Colo Colo no tengo ningún problema, ni con Harold, pero hay cosas que un dirigente no puede decir“, comentó.

“No imagino a un directivo del Barcelona o del Real Madrid normalizar bajar a la B y que sea el mayor fracaso de un club. Me sorprendió de una persona que se ha dedicado a dar lecciones a los demás, cuando tendría mucho más que callar, son comentarios que no se deben hacer“, agregó Segovia.

Contra Universidad de Chile

Segovia no se detuvo solo en Macul, pues volvió a disparar contra la U: “debió descender el año pasado, todos lo sabemos, y no bajó por el “arreglín” que hizo la ANFP en su momento. Pero si desciende, lo hacen y no es ningún drama tampoco”, sostuvo.

Jorge Segovia tras el "Chile 4" de Copa Libertadores para la U: "Preferimos quedarnos con nuestra dignidad" https://t.co/UtcLjLSB45 pic.twitter.com/J5iDVxirxa — Radio ADN (@adnradiochile) January 19, 2020

“Todos vimos lo que pasó con la U el año, por suerte la administración que permitió eso ya no está. El campeonato se podía haber terminado, pero había que favorecer a un club que se iba a Segunda División, eso fue lo que pasó”, agregó el dueño de Unión Española.

Mitos sobre su imagen

Ante la consulta sobre la imagen que tiene el general de los hinchas chilenos respecto a él, Segovia comentó que: “una serie de personas se dedicaron a destruir mi imagen. (Harold Mayne-Nicholls) Hace 10 años estaba diciendo que trabajaba contra los grandes y hoy trabaja en uno de ellos”, lanzó.

“Se me demonizó de manera injusta, se me acusó de delitos que nunca me demostraron, dijeron que no podía volver a Chile y he vuelto las veces que he querido”, cerró Jorge Segovia.