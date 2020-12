Representante de Borghi confirmó interés de la selección colombiana: Conversaremos la próxima semana

Hace unos días se conoció el interés de la Federación Colombiana de Fútbol por contar con Claudio Borghi como entrenador de la selección cafetalera.

A pesar de que Reinaldo Rueda sigue siendo la primera opción para asumir la dirección técnica, las diferencias sobre su contrato y el enorme monto a pagar por su cláusula de salida de La Roja habrían enfriado las negociaciones, apareciendo el “Bichi” como serio candidato a la banca colombiana.

El representante de Borghi, Cristian Argiz, confirmó el interés de los cafetaleros, y señaló que la próxima semana ambas partes se sentarán a conversar para abordar el tema y poder llegar a un acuerdo.

“He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Ramón Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de Coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo“, señaló para La Cuarta.

“Ahí podremos conversar sobre el interés que existe para tenerlo. Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. Sin embargo, en Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el ‘Bichi’, eso es así”, afirmó Argiz.

Recordemos que el ExDT de La Roja se refirió a esta situación, manifestando que la posibilidad de arribar al banco de Colombia “puede ser nula, o que se dé la posibilidad, o que puede ser para bajar los costos del entrenador que van a firmar, pero sí, me interesa”.