Se enfría lo de Rueda: Claudio Borghi aparece como serio candidato a asumir la banca de la selección de Colombia

La Federación de Fútbol de Colombia sigue buscando un reemplazante para Carlos Queiroz en la banca cafetalera. Reinaldo Rueda era el nombre que sonaba con más fuerza, pero las exigencias de “Triple R” sobre su contrato y el enorme monto a pagar por su cláusula de salida de La Roja habrían enfriado las negociaciones.

Por esta razón, diversos nombres son los que aparecen en carpeta para asumir en Colombia, y según RCN Radio, Claudio Borghi es un serio candidato a asumir la dirección técnica.

“He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección colombiana y me ha pedido material y último currículum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días y esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos“, señaló el representante del “Bichi”, Cristian Argiz.

“Ellos me han dicho que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi en ese caso que no se les dé el primer plan”, afirmó el empresario.

Finalmente, Argiz indicó que el exentrenador de la selección chilena “está muy contento porque hace unos años ni dirige y ha tomado esta noticia de muy buena manera”.