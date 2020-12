José María Buljubasich: “Lo peor que puede pasar es que el campeonato no termine”

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica conversó con “Los Tenores” sobre el exitoso presente que atraviesan los cruzados en el plano local.

En conversación con Los Tenores, el “Tati” analizó la previa del duelo ante Colo-Colo. “Los veo con ganas, con entusiasmo, a pesar de lo que pasó el martes. estamos punteros en el campeonato y hay que mantener esas diferencias. Qué mejor que jugar un clásico contra Colo-Colo y hay que intentar ganarlo”.

Ante los casos de Covid-19 en distintos equipos del fútbol chileno, Buljubasich recalcó la importancia de que el torneo llegue a su termino. “Hay que tratar de ser un poco más flexibles, que puede haber errores en la ANFP por la suspensión de partidos producto del covid-19. Lo peor que puede pasar es que el campeonato no termine”.

De paso, descartó que haya existido un acercamiento desde la ANFP por Ariel Holan. “No hay nada concreto por Holan. Hay una cláusula que se puede ejecutar por él y veremos si podemos modificarla o no. Sobre supuestos no podemos hablar”.

Sobre la renovación de jugadores, aseguró que “Tenemos 7 jugadores que terminan contrato ahora. Estamos conversando con todos y la idea es que todos sigan”.