Maripán y su presente en el Mónaco: Si el DT cree que no estoy apto para jugar, necesito trabajar para demostrarle que estoy en condiciones

El pasado martes 16 de diciembre, Guillermo Maripán saltó a la cancha como titular en el AS Mónaco por primera vez en la temporada, aunque no pudo evitar la caída de su equipo por 3-0 ante el Lens.

En conferencia de prensa, el zaguero chileno se refirió al momento que atraviesa el club, tras registrar tres derrotas consecutivas. “El grupo está positivo, estamos bien, sabemos que hemos cometido errores, pero también sabemos que somos un gran equipo, que hay grandes jugadores de experiencia y jóvenes, y sabemos que aprendiendo y siendo humilde tendremos mejores resultados”, señaló.

“No salimos bien en el partido, en menos de un minuto ellos nos hacen un gol, y eso nos cambia todo de cara a cómo continua el encuentro. Tenemos que concentrarnos, mantener el foco, son cosas que pueden pasar y ya tenemos que pensar en el próximo partido”, manifestó el defensor.

Además, comentó su situación en el club francés, ante los pocos minutos que ha visto. “Durante la temporada el equipo siempre va sufriendo cambios por distintos motivos. Si el entrenador considera que no estoy bien físicamente o tácticamente para jugar, necesito trabajar y estar bien para demostrarle que estoy en condiciones“, afirmó.

“Vivo este momento y los que no me ha tocado estar en cancha entrenando más, siendo humilde, aprendiendo y apoyando al equipo para que al momento que me toque jugar estar bien”, sentenció Maripán.

El AS Mónaco se encuentra en la octava posición de la Ligue 1 con 23 puntos, a 4 unidades de los puestos de clasificación a copas internacionales, y a 9 del líder Lille.