Franco Bechtholdt reiteró sus críticas a la ANFP: “No queremos que nadie nos favorezca, pero tampoco que nos perjudiquen”

Polémica en Curicó Unido generó la decisión de la ANFP respecto a disputar sí o sí el partido frente a Huachipato, a pesar de que el club maulino informó ocho casos de Covid-19 en el plantel.

Mediante sus redes sociales, los jugadores ya habían dado su parecer sobre el asunto, indicando que todo esta situación era “un circo”. Uno de ellos fue el defensor Franco Bechtholdt quien, en conversación con Los Tenores, volvió a reiterar sus críticas contra la ANFP.

“Si nos decían, tras hacernos los exámenes PCR el miércoles, que viajábamos, dábamos cara. Pero nos avisaron el mismo día del partido, no pudimos prepararlo. Fue un circo”, señaló.

Además tuvo palabras para el SIFUP, acusando abandono en esta situación por parte del organismo. “Nuestro capitán habló con el Sifup pero nos dijeron que no había marcha atrás. Sentimos algo de abandono, no puede ser que los futbolistas no nos cuidemos entre nosotros”, afirmó.

Finalmente, Bechtholdt aseguró que “no queremos que nadie nos favorezca, pero tampoco que nos perjudiquen“.

Curicó Unido cayó por la cuenta mínima ante Huachipato, debido a un grosero error del portero “Albirrojo” Paulo Garcés.