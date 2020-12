Juan Tagle se ilusiona con la continuidad de Zampedri: “Tengo confianza, estoy muy optimista”

Juan Tagle, presidente de Cruzados analizó el anuncio de remodelación que tendrá San Carlos de Apoquindo de cara a los próximos años.

El directivo en conversación con ADN no escondió su felicidad. “Nos pone muy orgullosos. Hemos mantenido esto en reserva hasta el día de hoy. Ha sido un mérito. esperemos que sea un hito para la ciudad, para el fútbol chileno. Que sea un estadio moderno para el país. Que sea algo atractivo para los vecinos. Hemos recibido mucho insumo de los vecinos, esperamos que sea un enorme aporte y orgullo para los cruzados poder jugar en este nuevo San Carlos“.

De paso, valoró las mejoras que tendrá el reducto en el plano de seguridad. “Estoy muy satisfecho que no hemos tenido oposición de prácticamente nadie. La idea es que este nuevo estadio tenga todas las condiciones de seguridad. queremos que sea aún más seguro. si ha habido alguna vez algún problema, queremos que no suceda más.

Sobre el rendimiento del equipo en el plano internacional, descartó que la eliminación haya sido a raíz de la salida de Pinares. “La salida de Pinares fue bastante sorpresiva. Tuvo una oportunidad muy importante para él, no me extrañaría que volviera al club en un futuro. Hicimos todos los esfuerzos por buscar jugadores, pero el universo era acotado, porque tenía que ser nacional. Pero tampoco quiero dramatizar con eso. No me parece que hayamos perdido los cuartos de final por la ausencia de un jugador. Con este plantel ganamos en Uruguay, a Inter, a Gremio. Fuimos muy competitivos, lo natural era terminar en una definición a penales. El fútbol da y a veces quita. Mejoramos lo que veníamos haciendo. Nos deja con la ilusión de volver a intentarlo”.

Por otro lado, expresó su ilusión de que Fernando Zampedri pueda seguir defendiendo la camiseta de los cruzados. “Tengo confianza, estoy optimista. Hemos trabajado mucho por eso. Son siete jugadores que terminan contrato, le hemos hecho propuesta a todos los que terminaban contrato. Creo que estamos avanzando bien. Es una operación compleja. Soy optimista que lo vamos a lograr”.