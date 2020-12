FIFA entregará los premios The Best, donde Christiane Endler compite para ser la mejor arquera del mundo

Este jueves, la FIFA entrega los premios The Best a los futbolistas más destacados durante el 2020, y donde la arquera chilena Christiane Endler compite en la categoría a mejor arquera.

Su nominación se conoció el pasado 25 de noviembre, quedando en la terna final junto a la norteamericana Alyssa Naeher, del Chicago Red Stars, y la francesa Sarah Bouhaddi, del Olympique Lyon.

Además, The Guardian eligió a Tiane como la mejor portera del mundo, es candidata a la oncena ideal de FIFPro, además de estar nominada a la oncena ideal de la UEFA.

“Espero ganar este año (el The Best). En cuanto a expectativas no quiero hacerme tantas porque nunca sabes que va a pasar. El trabajo que he hecho, entrenamientos, han valido la pena y ello demuestra que voy por buen camino. Estar ahí por segundo año me pone muy feliz y contenta”, señaló Endler.

La portera de La Roja podría conseguir este histórico reconocimiento, coronando un espectacular 2020, y que se dará a conocer esta jornada desde las 15:00 horas.

Leer también Fútbol ¡Gigante! Christiane Endler quedó en la terna final de los premios The Best como mejor arquera del 2020 Fútbol The Guardian eligió a Christiane Endler como la mejor arquera del año Fútbol Sigue sumando nominaciones: Christiane Endler es candidata para la oncena ideal de FIFPro