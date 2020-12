Christiane Endler tras nominaciones en The Guardian y ‘The Best’: “Los sueños se cumplen y yo los estoy cumpliendo”

Una jornada de ensueño vivió este viernes Christiane Endler. La portera del PSG de Francia y capitana de la Selección Chilena Femenina fue nominada entre las tres finalistas del ‘The Best‘ de FIFA como mejor portera del mundo, y además como la mejor de todas para The Guardian.

La felicidad de la arquera nacional no la escondió: “estoy muy feliz por lo que salió en el The Guardian. Para mi ser la mejor arquera es un logro gigante, es algo que uno no dimensiona, pero estoy muy contenta, creo que es un premio a lo que he venido haciendo estos años”, comentó.

“Espero ganar este año (el The Best). En cuanto a expectativas no quiero hacerme tantas porque nunca sabes que va a pasar. El trabajo que he hecho, entrenamientos, han valido la pena y ello demuestra que voy por buen camino. Estar ahí por segundo año me pone muy feliz y contenta”, agregó Endler.

Sobre su deseo de ganar el trofeo, la arquera insistió en que: “para mi es un objetivo ganarlo o siempre he trabajado para ser la mejor del mundo, muchas veces no siempre gana la mejor, pero que te reconozcan es muy lindo e importante, es lo que me gustaría. Ahora si se da, va a ser algo muy importante para mi y para el país“, dijo.

Al finalizar, dejó un potente mensaje para las chicas que comienzan en el fútbol u otras disciplinas: “el mensaje es el mismo, que se diviertan, que lo pasen bien, que hagan lo que les gusta, sea tenis, fútbol, ballet, lo que sea. Lo primordial cuando uno está empezando es pasarlo bien, conocer personas, amigas. Ahora si tu sueño es lograr algo así, el camino es difícil, pero si se puede. Los sueños se cumplen y yo los estoy cumpliendo“, cerró Endler.