Minsal planteó la posibilidad de paralizar el Torneo Nacional hasta inicios del 2021

El Torneo Nacional 2020 está en jaque una vez más. La pandemia del Covid-19 no da tregua y ante la posibilidad cierta de un rebrote en la enfermedad, el cual comenzó hace algunos días, es que la chance de que el campeonato se detenga, es una realidad.

Según información de ADN Deportes, el Ministerio de Salud planteó la posibilidad de detener el campeonato hasta inicios del 2021 ante los casos en Unión La Calera, Deportes Iquique y Ñublense de los últimos días.

La discusión será tema en el Consejo de Presidentes de la ANFP de este martes, donde la idea primera es reprogramar todos los partidos pendientes antes de las últimas tres fechas del campeonato, es decir durante el mes de enero.

“El campeonato se ha disputado de manera adecuada. Nosotros no queremos suspender partidos, analizamos caso a caso el mérito de cada situación y hasta ahora llevamos solo tres partidos suspendidos por caracteres individuales. Si continuamos de la misma forma, creo con confianza que vamos a llegar al termino de campeonato”, comentó el miembro de la Comisión Médica de la ANFP, César Kalazich.

Por su parte, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, reveló cierta molestia con situación que han ocurrido en las últimas semanas: “cuando existen excepciones a mí me da molestia. Me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos, porque es imposible asegurar que en esta pandemia, y aún cuando se cumplan protocolos, nadie se va a contagiar. Eso es imposible. Pero sí lo que es posible es respetar los protocolos que se han trabajado por las autoridades competentes, respetar el permiso que se les dio, en conjunto con otros deportistas de alto rendimiento, incluso en cuarentena, y esas excepciones terminan manchando la generalidad”, dijo la titular del MinDep.

“Cuando uno ve, y es cosa de mirar hacia atrás, Colo Colo con Antofagasta, incumplimiento de protocolos, hoy día sancionados por sumario sanitario por la seremi de la región metropolitana. Cuando uno ve Deportes Valdivia, que no crearon la trazabilidad en su minuto para establecer los contactos estrechos por un caso de Covid y terminaron teniendo en cuarentena no solamente a su club, sino que también a un club del norte. Y también lo que ha pasado en esta región, con Unión La Calera. Esas son las excepciones”, complementó Pérez.