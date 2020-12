Marcelo Bielsa es uno de los finalistas para el premio The Best como mejor entrenador

Esta jornada, la FIFA anunció a los finalistas para los premios The Best que se entregarán de manera virtual el 17 de diciembre de manera virtual.

El exentrenador de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa, está en la terna para obtener el galardón en la categoría de mejor entrenador del año. La terna también la integran Hans-Dieter Flick, DT del Bayern Múnich que ganó la Champions League y Jürgen Klopp, estratega del Liverpool, que consiguió la Premier League.

La nominación del “loco” se basa en la campaña del Leeds United que salió campeón de la Championship y así consiguió el ascenso, tras 16 años de ausencia.

Los entrenadores Zinedine Zidane del Real Madrid y Julen Lopetegui del Sevilla, no quedaron entre los finalistas.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Coach 2020 🏆

🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020