Darío Bottinelli no se olvida de la franja: “Me encantaría terminar mi carrera en la UC”

Un título, 23 goles y más de 80 partidos disputados con la franja es el registro del exvolante “Cruzado” Darío Bottinelli, quien aún recuerdo con cariño a Universidad Católica.

El jugador, en conversación con el programa Abrazo de Gol de CDF, no ocultó sus ganas de retirarse en la UC, y aseguró que sigue pendiente de la campaña del equipo en Copa Sudamericana.

“Estoy sin club ahora, libre. Esperando si me sale alguna oportunidad, más que nada en Chile. Se sabe el aprecio que le tengo a la UC, siempre lo he manifestado. Me encantaría terminar mi carrera en la Católica, pero hay muchas cosas que se tienen que dar“, señaló.

“Lo que retrasa mi retiro es esa posibilidad de poder terminar mi carrera en la UC, y ojalá se me pueda dar. No he tenido contactos. De repente me hablo con el Tati Buljubasich, pero ya no tan seguido. Siempre estoy pendiente del equipo, sobre todo en la Libertadores y la Sudamericana“, afirmó el jugador.

Recordemos que el “Pollo” ha tenido tres pasos por la precordillera, siendo el del año 2010 uno de los más recordados, cuando Universidad Católica salió campeón en el Torneo del Bicentenario.